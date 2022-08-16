16 Ağustos 2022, Salı
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Yunanistan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye göndermek istediği 107 düzensiz göçmeni Türk askeri kurtardı

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Giriş Tarihi: 16.08.2022 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
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Yunanistan’ın yasa dışı yollarla Türkiye’ye göndermek istediği 107 düzensiz göçmeni Türk askeri kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmek istenen 107 düzensiz göçmenin Türk askerince kurtarıldığını bildirdi.

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