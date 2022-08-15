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Van'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2022
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Van’da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... Van'da geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada terör unsurlarıyla mücadelenin her alanda sürdüğü bildirildi.

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