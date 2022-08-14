14 Ağustos 2022, Pazar
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Son dakika: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgesinde 5 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.08.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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