Son dakika | Devlet Bahçeli’den kritik açıklamalar! Akşener’in o sözlerini Kılıçdaroğlu’na sordu: Buna ne diyeceksin?

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. MHP lideri, "Müstakbel başbakanlık pozu veren bir şahsın hal-i pürmelali mizah konusu olmasının yanı sıra, "kadından imam olmaz" çıkışı ve bu doğrultuda Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşan Kılıçdaroğlu'nun buna ne diyeceği, nasıl bir yorum getireceği hala belirsizliğini koruyan bir muammadır" dedi.

Bahçeli, kamuoyu araştırma şirketlerinin anketlerine ilişkin, "Bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı oy oranı bazında aşağı çekip zillet ittifakını yüksek gösteren laçkalaşmış kamuoyu araştırma şirketleri esasen dış bağlantılı hain bir kurgunun içimize kadar sızmış lejyonlarıdır. Bu köksüz anketçilerden elbette hukuk nezdinde ve maşeri vicdan eşliğinde hesap sorulacaktır" diye konuştu.