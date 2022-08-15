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Son dakika | Hakkari'ye şehit ateşi düştü

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Son dakika | Hakkari’ye şehit ateşi düştü

MSB: Şemdinli’de bir Üs Bölgemizde 15 Ağustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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