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Son dakika | Teröre Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit darbesi

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Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Son dakika | Teröre Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit darbesi

Son dakika haberi...Pençe-Kilit operasyonları kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terösit etkisiz hale getilrildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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