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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü! Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.08.2022 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü! Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadelerine yer verildi.

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