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Kullandığı araçla bir çocuğun ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.07.2022 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022
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Kullandığı araçla bir çocuğun ölümüne neden olan Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı

Diyarbakır'a bağlı Bismil ilçesinde, araç kullandığı sırada bir çocuğa çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Batman'ın Gercüş ilçesinin Kaymakamı Server Sinanoğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sinanoğlu'nun idaresindeki araç, dün Batman-Diyarbakır kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptı.

Araç, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durdu. Kırmızı ışıkta bekleyen aracın sürücüsü yaralandı.

13 YAŞINDAKİ ÇELİK HAYATINI KAYBETTİ

Cipin çarptığı Çelik, kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

KAYMAKAM TUTUKLANDI

Server Sinanoğlu, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan tutuklandı.

Sinanoğlu hakkında "alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem yapıldı.

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