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Son dakika | Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem

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Giriş Tarihi: 13.08.2022 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022
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Son dakika | Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.50'de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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