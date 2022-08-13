13 Ağustos 2022, Cumartesi
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Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Duldakiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.