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Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

İHA
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Giriş: 13.08.2022 09:31
Kahramanmaraş'ın Duldakiroğlu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Duldakiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.01 kilometre olarak kaydedildi.
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