13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.08.2022
ABONE OL
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. İşte ele geçirilenler...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA