Diyarbakır’da narkoterör operasyonu başlatıldı

Operasyon kapsamında Diyarbakır'ın Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında 224 nokta tespit edildi. Söz konusu noktalarda gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir ve 648 bin 200 kök skunk bitkisi ile 775 kilogram kubar ve toz esrar ele geçirildi.