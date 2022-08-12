Son dakika: Çorum’da deprem! 12 Ağustos AFAD son depremler listesi: Çorum depremi merkez üssü

Çorum'da deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Çorum'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Çorum Merkez olarak açıklanan deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Saat 09.07'de yerin 5.50 kilometre altında gerçekleşen depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.