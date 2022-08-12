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İzmir Buca'da orman yangını! Kontrol altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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İzmir Buca’da orman yangını! Kontrol altına alındı

Son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde, saat 13.00 sıralarında çıkar orman yangını saat 14.20 itibariyle kontrol altına alındı. Hava araçları bölgeden ayrılırken, kara ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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