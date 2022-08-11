11 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile konuştu

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile konuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.08.2022
ABONE OL
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile konuştu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA