Kadıköy’deki küfür skandalında ifadeler ortaya çıktı! Bakın neye sığındılar
Son dakika haberine göre Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanan maç öncesinde Kadıköy'de, alkol alan bir gurubun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılıktan tutuklama talebiyle sevk edilen CHP’li Meclis üyesinin oğlu Berkan Oral ve polis memuru İ.C. adli kontrol şartıyla serbest kalırken şüphelilerin savunmalarında suçu kabul etmeyerek kamu personeli olmalarına sığınması dikkat çekti.
Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunmuş, sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekmişti.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçerek konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.
SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ
Soruşturma kapsamında İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri CHP Meclis üyesi Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral ve polis memuru olduğu belirtilen İ.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılık, şüpheliler Berkan Oral ve İ.C.'yi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
BELEDİYE MASASINDAN ALKOL MASASINA
Savunmasında şüpheli Berkan Oral, Avcılar Belediyesi'nde kamu görevlisi olarak çalıştığını belirterek "Maçtan önce ben alkollü bir mekanda alkol kullanıyordum. Bu arada orada bulunan Fenerbahçe taraftarları tezahürat yapıyordu. Ben de telefonumdan görüntü çekerek sosyal medya hesabımda paylaştım. Bir ara tezahüratların Cumhurbaşkanımız aleyhine olduğunu fark edince çekimi kestim. Ben kesinlikle bir tezahüratta bulunmadım" diyerek suçlamayı kabul etmedi.
POLİS MEMURDAN ŞARJ BAHANESİ
Diğer şüpheli polis memuru İ.C. ise yaklaşık 11 yıldır İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polis olarak çalıştığını, kısa zaman içinde Şırnak'a tayini çıktığını, bu nedenle olay günü arkadaşlarıyla Kadıköy'de alkollü bir mekanda yemek yediğini, o sırada da Fenerbahçe taraftarlarının tezahürat yaptığını gördüğünü söyledi. Bir süre sonra taraftarların Cumhurbaşkanı aleyhine sloganlar attığını görünce ilgli birimleri arayıp ihbar etmek istediğini söyleyen İ.C., "Ancak telefonumun şarjı bittiğinden kimseyi arayamadım. Sonra eve gidip uyudum. Ertesi gün işe gittiğimde slogan atanların tespiti için yardım edeceğimi söyledim ve ilgili videolarda benim de olduğumu gördüm fakat ben hiçbir şekilde hakaret etmedim" dedi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Hakimlik, sorgularının ardından 2 şüphelinin de tutuklama taleplerinin reddine hükmederek haftada 1 bir gün imza atma ve yurt dışına çıkmama şartlarıyla haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi...
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