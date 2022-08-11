İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’nun YSK iddialarına ilişkin açıklama: Partisi usül bilmeyen Kılıçdaroğlu’nu kurtarmaya çalışıyor

"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİ DÜZELTİLMEYE ÇALIŞILDI"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok." ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz!

Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır.