İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun YSK iddialarına ilişkin açıklama: Partisi usül bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmaya çalışıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından YSK'ya ilişkin çeşitli iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun ekibinin Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yanlışı düzeltmeye çalıştığı ifade edilirken, YSK'nın seçmen bilgilerini partilere nasıl ulaştırdığı da detaylı şekilde anlatıldı. "Kılıçdaroğlu boyunda büyük laf etti" diyen Bakan Süleyman Soylu, "Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacak." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından YSK'ya ilişkin çeşitli iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamada bulundu.
"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADESİ DÜZELTİLMEYE ÇALIŞILDI"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde yok." ifadeleri, bugün genel başkan yardımcıları tarafından yalanlanamadığı için düzeltilmeye çalışıldı. Bu, CHP açısından sevindirici bir gelişme olabilir, hepimiz insanız ve hata yapabiliriz!
Bazen siyasette, konuşma şehveti ve güç zehirlenmesi ile bu tür durumlar yaşanabilir. Bundan vazgeçmek de bir erdemdir. CHP Genel Başkan Yardımcıları, bugün yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanı'nın ifade ettiği sözlerin doğru olmadığını, yani kendilerinde YSK'dan daha fazla bilgi olmadığını net bir şekilde ortaya koymuş, ellerinde bulunan bilgilerin YSK'nın siyasi partiler ile paylaştığı seçmen kütüğü bilgisi analizi olduğunu, ifade etmeye çalışmışlardır.
"GENEL BAŞKANIMIZ YANLIŞ BİR CÜMLE SÖYLEDİ"
Aslında bu; "Bizim Genel Başkanımız yanlış bir cümle söyledi ve biz bunu tevil ediyoruz, düzeltiyoruz." demektir.
"HALKIMIZ BİR ÖZRÜ KABUL EDERDİ"
Keşke bunu, kamuoyunda seçmen listeleri konusunda büyük bir iddia ile şaibe oluşturmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu yapmış olsaydı ve çağrımıza cevap verip, "özür" dileseydi. Halkımız bilgedir, inanıyoruz ki bu yanlışı mazur görür, özrünü kabul ederdi.
"2 KEZ PAYLAŞILIYOR"
Bu vesileyle Genel Başkanlarını düzeltme açıklaması yapan, CHP Genel Başkan Yardımcısı kardeşimize iki çift sözüm var: Elbette Türkiye ilk kez seçime gitmiyor. YSK tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde seçmen kütükleri bir seçim döneminde seçime girmeye hak kazanan siyasi partiler ile 2 kez paylaşılır.
Siyasi partilere bu seçmen listesinin verilmesinin amacı kontrol etmeleri, varsa hataların düzeltilmesi ve seçim çalışmalarını yapabilmelerinin temini içindir.
"CHP BÖYLE BİR ÇALIŞMAYI İLK KEZ YAPIYOR"
Anlaşılıyor ki CHP, böyle bir çalışmayı ilk kez yapıyor. Elbetteki partiler seçmen kütükleri üzerinden analiz, günümüzün deyimiyle veri madenciliği yapabilirler.
"BOYUNDAN BÜYÜK LAF ETTİ"
Belki Genel Başkan Yardımcısı kardeşimiz eski uygulamayı bilmiyor olabilir; bugün siyasi partilerin genel merkezlerine verilen listeler biz gençlik kollarındayken, ilçe seçim kurulu tarafından seçime girmeye hak kazanan siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına gönderilirdi. Yine her ilçe teşkilatı, aynı usulle bu çalışmaları yapardı.
Bunun yani sıra bütün seçimlerde seçmen listeleri askıya çıkar; muhtarlar, seçmenler ve siyasi partiler tarafından bu listeler kontrol edilir, adres yanlışlıkları vb. maddi hatalar varsa, düzeltilir.
Anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu, boyundan büyük laf etmiş, partisi de bugün yaptığı açıklamayla usül bilmeyen Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için uğraşmıştır.
NUFÜS MÜDÜRLÜĞÜ TEK TEK ANLATACAK
Sayın Kılıçdaroğlu; Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğümüz MERNİS üzerinden YSK'ya veri aktarımının teknik detaylarını bir basın açıklamasıyla anlatacak. Belki bu açıklamayı okursanız seçmen kütüklerinde nasıl bir uygulama yapıldığını öğrenir ve bu hataya tekrar düşmemiş olursunuz.
Hatırlayabildiğim kadarıyla bir zamanlar İBB adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgiçliklerinden dolayı "Kağıttepe"de(!) kendine oy dahi kullanamamıştı.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde bile yok. Her seçmeni, sandığa ilk kez gidip oy kullanacak seçmeni de biliyoruz. Evlerini, adreslerini de biliyoruz. Doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu hepsine bakıyoruz" sözleri kamuoyunda infiale neden oldu.
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