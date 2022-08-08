Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan 13. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Büyükelçiler Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi. Çavuşoğlu," İsrail'in Mescid-i Aksa'ya girme girişimi asla kabul edilemez. İsrail'i şiddetle kınıyor, dün gece ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Ermenistan'ı provokasyona karşı uyardı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Daha adil bir dünya düzeninin bayraktarlığını yapıyoruz.
Gıda kirizinin çözümünde Ukrayna tahılının ihracatı için İstanbul mutabakatı küresel diplomasimizin vitrini oldu.
Farklı coğrafyalarda olumsuz gidişe dur diyebiliyoruz.
"ERMENİSTAN'I TEKRAR UYARIYORUZ"
Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz.
Dış politikamızı, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün misarısı "Yurtta sulh, Cihanda sulh" sözleri şekillendirdi.
Girişimci ve insani dış politikamızla kalıcı barışa hizmet edecek bir diplomasi için çözümler üretmek gerekiyor. Gücümüzü iyilikten yana kullanabilmeliyiz.
Bu vizyona ihtiyaç var, dünya yeni çalkantıların arifesinde. Dünya huzursuz. Kalkınmanın önüne set çekilen bir ortamdayız.
Büyük güçler kafa tokuşturuyor. Bunların nedeninde çok çeşitli etkenler aranabilir.
"TARİHİN AKIŞI TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNU ÖĞRETTİ"
Tek başına başardıklarımızı AB ile yapıyor olsaydık AB tüm dünyada küresel aktör olurdu.
Ukrayna krizi türkiyenin değerini yeniden gözler önüne serdi. Tarihin akışı Türkiye'nin dostluğunu öğretti.
Türkiye mecburen faal. Her krizde Türkiye yanınızda olmasını isteyeceğiniz ülkedir. Türkiye, doğal ve güçlü bir ortaktır.
"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"
Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.
Avrupa güvenliğinin Türkiye'ye ihtiyacı var. 360 derece bakışla çevremizdeki her bölgede sürdürülebilir barış lisanıyla devam etmeyi diliyoruz.
Terörizmin kökünün kazınamamasının en önemli sebebi dış ülkelerin örgüte desteğidir. Türkiye, Ukrayna'da başlayan savaşın adil bir barışla sona erdirilmesini istiyor. Ukrayna'ya güçlü destekler verdik ve müzakereler için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devreye girdik. Tarafları Antalya ve İstanbul'da bir araya getirdik.
Bu savaş bir gün sona erecek fakat ortak çıkarlarımızı koruma çalışmalarımız sürecek. Avrupa güvenlik mimarisi yeniden kurmak için soğukkanlılıkla düşünmek gerekir. Türkiye bu konulara şimdiden hazırlık yapıyor.
Dostta düşman da bilsin ki can Azerbaycan içbir zaman yalnız değildir. Orta Doğu'da değişen dinamikler dolayısıyla iş birliği odaklı yeni dostluklar kuruyoruz.
"İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ"
Filistin davasına güçlü desteğimiz sürüyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsrailli fanatik Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya girme girişimleri kabul edilemez. İsrail'i şiddetle kınıyor, dün gece ilan edilen ateşkesin kalıcı olmasını istiyoruz.
Yarın Abdülhamit Han sondaj gemisi ilk görevi için Aldeniz'e açılacak.
Milyonlarca Suriyelinin güvenliğine katkı sağlayan ülkemizin, bu saldırılar (YPG/PKK) karşısında hareketsiz kalması beklenemez.
Komşumuz Irak'ta yaşanan gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. PKK'nın bu ülkedeki mevcudiyeti için de somut adımlar atılmasını bekliyoruz. Asya kıtası ile kültürü tarihe dayanan bağlarımız var.
Terör örgütleri konusunda ABD'den beklenen desteği göremedik. ABD'nin meşru beklentilerimiz doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Paris Anlaşması'nı onaylayarak iklim değişikliği konusundaki duruşumuzu ortaya koyduk.
Yıllardır ülkemizin talebi olan 'Türkiye' kullanımıyla dünyada daha görünür olacağız.
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