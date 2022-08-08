Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan 13. Büyükelçiler Konferansı’nda önemli açıklamalar

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Avrupa Birliği'nden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Türkiye'nin nasıl vazgeçilmez bir ülke olduğunu oluşturduğumuz bir programla yeniden anlatacağız. Türkiye, Avrupa'dır ve Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var.

Avrupa güvenliğinin Türkiye'ye ihtiyacı var. 360 derece bakışla çevremizdeki her bölgede sürdürülebilir barış lisanıyla devam etmeyi diliyoruz.

Terörizmin kökünün kazınamamasının en önemli sebebi dış ülkelerin örgüte desteğidir. Türkiye, Ukrayna'da başlayan savaşın adil bir barışla sona erdirilmesini istiyor. Ukrayna'ya güçlü destekler verdik ve müzakereler için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devreye girdik. Tarafları Antalya ve İstanbul'da bir araya getirdik.

Bu savaş bir gün sona erecek fakat ortak çıkarlarımızı koruma çalışmalarımız sürecek. Avrupa güvenlik mimarisi yeniden kurmak için soğukkanlılıkla düşünmek gerekir. Türkiye bu konulara şimdiden hazırlık yapıyor.

Dostta düşman da bilsin ki can Azerbaycan içbir zaman yalnız değildir. Orta Doğu'da değişen dinamikler dolayısıyla iş birliği odaklı yeni dostluklar kuruyoruz.