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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler için karşılıklı geri ödemeli (kredi) ödenekleri ve karşılıksız geri ödemesiz (burs) iyi bir maddi imkan kaynağı olarak görülüyor. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri, 5 Ağustos Cuma günü sona erecek. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları başlayacak. Bu sebeple KYK yurt ve kredi-burs başvuru tarihleri, araştırma konusu oldu. Peki, KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları başladı mı?

2022-2023 KYK YURT BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt ve burs başvuru tarihleri hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz sene Eylül ayının başında alınan KYK yurt başvurularının bu yıl da Ağustos sonu ya da Eylül başı gibi alınması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

2022-2023 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2022-2023 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

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