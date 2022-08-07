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İstanbul Boğazı'nda 120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı

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Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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İstanbul Boğazı’nda 120 metre boyundaki kargo gemisi arızalandı

İstanbul’dan Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan 120 metre boyundaki kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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