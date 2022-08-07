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Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Çanakkale’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi...Çanakkale'nin Çan ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Çakılköy köyünde bir kısmında zirai bölgenin de bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 6 yangın söndürme helikopteri, 4 uçak, 13 arazöz, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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