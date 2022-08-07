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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

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Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Somali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

"HER DAİM YANINIZDAYIZ"

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.



SOMALİ'DE YENİ HÜKÜMET GÜVENOYU ALDI

Diğer yandan Somali'de Hamza Abdi Berri başbakanlığında kurulan yeni hükümet, parlamentoda güvenoyu aldı.

Parlamentonun ilk kanadı olan başkent Mogadişu'daki 275 üyeli Halk Meclisinde düzenlenen oturumda, 229 milletvekili "kabul", 7 milletvekili "ret" oyu kullandı, 1 milletvekili "çekimser" kaldı.

Oturumun sonunda konuşan Somali Meclis Başkanı Şeyh Adem Madubi, "Bu sonuçla yeni hükümet, Somali parlamentosundan güvenoyu aldı." dedi.

Güvenoyunun ardından yeni kabinenin üyeleri, Yargıtay Başkanı Başi Yusuf Ahmed huzurunda yemin etti.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 15 Haziran'da atadığı Başbakan Berri, 2 Ağustos'ta 25 bakandan oluşan kabinesini kurmuştu.

Somali'de parlamento, Halk Meclisi ve Senato olmak üzere iki kısımdan oluşuyor ancak hükümet için güven oylaması Halk Meclisinde yapılıyor.

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