Yunanistan göçmenleri ölüme itti! Türk kara sularına böyle savruldular | İHA'lar o anları görüntüledi
Kaçak göçmenler deniz yoluyla Yunanistan'a geçmek isterken ölümle burun buruna geldi. Yunanistan'a ait askeri bot göçmenlerin yanından hızla geçerek oluşturduğu dalgayla Türk kara sularına itti. Yunanistan'ın göçmenleri ölüme sürüklediği o anlar İHA'lar tarafından görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı, kaçak göçmenlerin bulunduğu botun Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilmesinin insansız hava aracı (İHA) ile tespit edildiğini ve konuyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildiğini duyurdu.
Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu, düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu dalgalarla tehlikeli bir duruma düşürdü.
Botun sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi." denildi.
Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.
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