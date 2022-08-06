BJK yöneticisi Umut Tahir Güneş'i silahla vuran kişi bakın kim çıktı! Cinayet masası şimdi her yerde onu arıyor
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan ve bacağından yaralanan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş’i vuran kişi ortaya çıktı. Olay yerinde bulunan iki boş kovanın çekirdeklerinin 1'nin araca, diğerinin ise Umut Tahir Güneş'in bacağına isabet ettiği polis ekiplerince tespit edildi. Tahir Güneş, vurulmadığını iddia etse de gerçek gün yüzüne çıktı. Güneş'in şoförü ifadesinde olayı anlatırken, saldırganın kim olduğu tespit edildi. Cinayet masası şimdi her yerde o şüpheliyi arıyor...
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 19.00 sularında uğradığı silahlı saldırıda bacağından hafif şekilde yaralandı.
Sabah'ın haberine göre, olay, İstanbul Kemerburgaz'da ofisi bulunan Umut Tahir Güneş iş yerinden çıktıktan sonra aracıyla evine doğru giderken Kemerburgaz'da yaşandı. İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bacağından hafif şekilde yaralanan Umut Tahir Güneş'i yaralayan ve kaçan saldırganın yaya olduğu iddia edilmişti.
"VURULMADIM" DEDİ AMA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
İddialara göre; Umut Tahir Güneş hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Kısa sürede tedavisi yapıldı ve taburcu oldu. İddialara göre; saldırıdan önce keşif yapan silahlı saldırgan; Umut Tahir Güneş'in geçiş yapacağı güzergaha pusu attı ve arabasıyla o noktadan geçen Umut Tahir Güneş'e ateş etti. Güneş bu olayda yaralanırken; silahlı saldırgan ise yol kenarında bulunan ormanlık alana doğru kaçarak kayıplara karıştı. Ormanlık alanda inceleme yapıldı. Olayı aydınlatmak üzere geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; olay yerinde iki boş kovan bulundu. Çekirdeklerin 1'i araca, 1'i ise Umut Tahir Güneş'in bacağına isabet etti. Şans eseri hafif yaralanan Güneş'in şoförü de ifadesinde olayı anlattı.
ŞÜPHELİ ŞAHIS BAKIN KİM ÇIKTI
Olayın duyulmasını istemeyen Umut Tahir Güneş ise kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Değerli Arkadaşlarım, Dostlarım Merhaba... Vurulmuşum, yaralanmışım! Gerçek olsaydı dedikodusundan daha az can yakardı! Sağlıkla, muhabbetle kalın" yazarak ilginç bir şekilde vurulmadığını iddia etti fakat gerçekler ortaya çıkmaya devam etti.
Bacağından vurulan fakat yakın çevresine "Hastaneye gittim fakat serum taktırdım; vurulmadım" diyen Umut Tahir Güneş'in yanında geçmişte "Taşeron" olarak bir kişinin olağan şüpheli olduğu ifade edildi. Güneş'in bacağından yaralandığı olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında çalışmayı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Polisleri sürdürüyor. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de incelemelere destek veriyor.
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