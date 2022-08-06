BJK yöneticisi Umut Tahir Güneş’i silahla vuran kişi bakın kim çıktı! Cinayet masası şimdi her yerde onu arıyor

ŞÜPHELİ ŞAHIS BAKIN KİM ÇIKTI

Olayın duyulmasını istemeyen Umut Tahir Güneş ise kişisel sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Değerli Arkadaşlarım, Dostlarım Merhaba... Vurulmuşum, yaralanmışım! Gerçek olsaydı dedikodusundan daha az can yakardı! Sağlıkla, muhabbetle kalın" yazarak ilginç bir şekilde vurulmadığını iddia etti fakat gerçekler ortaya çıkmaya devam etti.

Bacağından vurulan fakat yakın çevresine "Hastaneye gittim fakat serum taktırdım; vurulmadım" diyen Umut Tahir Güneş'in yanında geçmişte "Taşeron" olarak bir kişinin olağan şüpheli olduğu ifade edildi. Güneş'in bacağından yaralandığı olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında çalışmayı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Polisleri sürdürüyor. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de incelemelere destek veriyor.