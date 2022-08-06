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MSB'den yeni açıklama! Yeni gemiler yola çıkıyor

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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MSB’den yeni açıklama! Yeni gemiler yola çıkıyor

MSB'den yapılan açıklamada; "Hulusi Akar’ın temasları ve İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1’i Odessa’dan, 3’ü Çernomorsk’tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir." denildi.

"Tahıl Koridoru Anlaşması" kapsamında Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen gemiler yapılan incelemeler sonrası tek tek İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

MSB'den yapılan açıklamada ; "Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1'i Odessa'dan, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir." denildi.

"NAVISTAR" İÇİN İŞLEMLER TAMAM

Konuya dair yeni açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek." bilgisini paylaştı.

UKRAYNA'DAN İNGİLTERE'YE MISIR TAŞIYAN GEMİ, İSTANBUL'A DEMİRLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Ukrayna'dan İngiltere'ye 13 bin ton mısır taşıyan ROJEN isimli geminin İstanbul'un kuzeyine demirlendiği belirtildi.


MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "13 bin ton mısır taşıyan ve Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan ayrılan Malta bayraklı ROJEN isimli gemi de İstanbul'un kuzeyine demirledi. Geminin denetimi yarın sabah gerçekleştirilecek" denildi.

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