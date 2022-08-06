MSB’den yeni açıklama! Yeni gemiler yola çıkıyor

MSB'den yapılan açıklamada ; "Hulusi Akar'ın temasları ve İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda; yarın 1'i Odessa'dan, 3'ü Çernomorsk'tan olmak üzere 4 geminin Ukrayna limanlarından çıkışı, 1 boş geminin ise Ukrayna limanlarına girişi planlanmıştır. Sevkiyatlar için hazırlık ve koordinelere devam edilmektedir." denildi.

"NAVISTAR" İÇİN İŞLEMLER TAMAM

Konuya dair yeni açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından, İstanbul'un kuzeyinde demirleyen ve Ukrayna'dan İrlanda'ya 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı NAVISTAR isimli gemide denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı. Gemi seyrine devam edecek." bilgisini paylaştı.