Bombalı saldırı engellendi! SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 10 kg bomba ile yakalandı

Twitter hesabından flaş bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK/PYD'nin, Fırat Kalkanı Harekat Alanındaki Cerablus'ta gerçekleştireceği bombalı saldırı, Emniyet İstihbarat ekiplerimizin takibi ve operasyonuyla engellendi." dedi.

Bakan Soylu, teröristin 10 kg patlamaya hazır bomba ile yakalandığını duyurdu.

Soylu ayrıca, EGM İstihbarat; Kilis ve Gaziantep, Emniyet İstihbarat ekiplerini tebrik etti.