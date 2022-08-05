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Üç PKK'lı terörist daha teslim oldu! Yılbaşından beri teslim olanların sayısı 68'e yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Üç PKK’lı terörist daha teslim oldu! Yılbaşından beri teslim olanların sayısı 68’e yükseldi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi. Böylece 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi.

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