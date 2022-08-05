Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den müfredat açıklaması! Yeni ders mi geliyor?

"MESELA KAT SAYI UYGULAMASININ GETİRDİĞİ MALİYETİ BÜTÜN TÜRKİYE GÖRDÜ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erhan Afyoncu kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Kıymetli Erhan Afyoncu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çoğu çalışmalarda katkısı var. Gerçekten bu ülkenin daha güçlü olması için dertli olan bir insan. Ülkemizin coğrafyası, tarihsel serüveni dikkate alındığı zaman gerçekten güçlü bir Türkiye için bu beşeri sermayenin çok güçlü hale gelmesi gerekiyor. Bunun yolu ise eğitim. Son 20 yılda aslında bu gerekçe ile eğitimden kimsenin geri kalmaması için beşeri sermayemizin niteliğinin artarak gerçekten kızışan dünya rekabetinde ülkenin hakettiği yerlerde olabilmesi ve olabilirliğini sürdürebilmesi için çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bir taraftan eğitimin önündeki anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Gerçekten Türkiye, gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda deneyimlemiş olduğu eğitimdeki kitleselleşme evresine 70 yıl gecikme ile geçebildi. Gerçekten bu tarihi bir nokta. Türkiye sürekli puanı yükseltti. Geçmişte haftalarca 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali?' gibi dönemler geride kaldı. Geçen gün bir konuşmamda, 'Ne çektiyse bu ülke yanlış eğitim politikalarından çekti' dedim. Benim kastım 20 yılın öncesindeki eğitim politikalarıydı, lafımı cımbızlayıp sanki son 20 yılı eleştiriyormuş gibi, daha önceki bakanlarımızın girişimlerini eleştiriyormuş gibi bağlama oturtmuşlar. Allah'a şükür bulabildikleri bunlar, sadece bağlamı değiştirebilirler, gerçekleri örtemezler. Doğrusal şekilde yapılanlar üst üste konup gitmiyor, birileri bir şeyler koyuyor diğerleri gelip yıkıyor. İşin içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Mesela kat sayı uygulamasının getirdiği maliyeti bütün Türkiye gördü. O uygulamayı koyanlar şu an nerede, şu an bize akıl vermeye çalışıyorlar" dedi.