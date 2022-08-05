Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den müfredat açıklaması! Yeni ders mi geliyor?
Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata ekleneceğini duyurdu. Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer müfredata yeni bir ders ekleneceğini açıkladı. Bakan Özer, "Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var" dedi.
Kadıköy'de bulunan İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı. İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri Bakan Özer'i çiçeklerle karşıladı.
"MESELA KAT SAYI UYGULAMASININ GETİRDİĞİ MALİYETİ BÜTÜN TÜRKİYE GÖRDÜ"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erhan Afyoncu kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Kıymetli Erhan Afyoncu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çoğu çalışmalarda katkısı var. Gerçekten bu ülkenin daha güçlü olması için dertli olan bir insan. Ülkemizin coğrafyası, tarihsel serüveni dikkate alındığı zaman gerçekten güçlü bir Türkiye için bu beşeri sermayenin çok güçlü hale gelmesi gerekiyor. Bunun yolu ise eğitim. Son 20 yılda aslında bu gerekçe ile eğitimden kimsenin geri kalmaması için beşeri sermayemizin niteliğinin artarak gerçekten kızışan dünya rekabetinde ülkenin hakettiği yerlerde olabilmesi ve olabilirliğini sürdürebilmesi için çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bir taraftan eğitimin önündeki anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Gerçekten Türkiye, gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda deneyimlemiş olduğu eğitimdeki kitleselleşme evresine 70 yıl gecikme ile geçebildi. Gerçekten bu tarihi bir nokta. Türkiye sürekli puanı yükseltti. Geçmişte haftalarca 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali?' gibi dönemler geride kaldı. Geçen gün bir konuşmamda, 'Ne çektiyse bu ülke yanlış eğitim politikalarından çekti' dedim. Benim kastım 20 yılın öncesindeki eğitim politikalarıydı, lafımı cımbızlayıp sanki son 20 yılı eleştiriyormuş gibi, daha önceki bakanlarımızın girişimlerini eleştiriyormuş gibi bağlama oturtmuşlar. Allah'a şükür bulabildikleri bunlar, sadece bağlamı değiştirebilirler, gerçekleri örtemezler. Doğrusal şekilde yapılanlar üst üste konup gitmiyor, birileri bir şeyler koyuyor diğerleri gelip yıkıyor. İşin içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Mesela kat sayı uygulamasının getirdiği maliyeti bütün Türkiye gördü. O uygulamayı koyanlar şu an nerede, şu an bize akıl vermeye çalışıyorlar" dedi.
"KÜLTÜR TARİHİ İLE İLGİLİ BİR DERS ÇALIŞMAMIZ VAR"
Bakan Özer, "Meslek liseleri nerelere geldi. Akademik olarak başarılı öğrencilerin yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler meslek liselerini tercih etti. Üretim kapasitesi arttı, ihracat yapmaya başladık. En önemli adımı ise mesleki eğitim merkezlerinde attık. Bir adım daha atacağız. Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" diye konuştu.
Yaklaşık 13 bin kitaplı kütüphanenin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türkiye maalesef bir sınav cenneti ülkesi. Bunun azalması lazım. İnşallah sayın bakanımızın vizyonu ile sınav daha azalacaktır. Öğrencilerimiz sınav çalışacakları mekanlar istiyor. Hem 1984 yılından beri ikamet ettiğim ilçede Türkiye'nin en güzide okullarından birine ismimin verilmesi büyük bir onur" dedi. Konuşmaların ardından kütüphane açıldı. Kütüphaneyi gezen Bakan Özer ve Erhan Afyoncu hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?
- İŞKUR TYP ilanları çıktı mı? 2022-2023 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman? MEB TYP başvuruları başladı mı?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakatları ne zaman bitiyor? 2022 MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kayıt için gerekli belgeler neler?
- Süper Lig'de ilk maç! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda?
- İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı: 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler?
- meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- EYT'de emeklilik için geri sayım! EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...
- Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...
- Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2022 Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek?