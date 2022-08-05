Batı'nın engelleme çabası Türkiye'yi küllerinden yeniden doğurdu! İsmail Demir'den ambargoculara net mesaj: Siz vermeyin biz yaparız
Türkiye, İHA ve SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayisinde dünyada dikkat çekmeye devam ediyor. Teknofest kapsamında Aksaray'da bulunan Savunma ve Sanayi Bakanı İsmail Demir, Milli Muharip uçakla ilgili, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye karşı ambargo uygulayan ülkelere tepki gösteren Demir, "Biz ambargo kısmına takılmıyoruz, bakmıyoruz. Çünkü belki her kısıtlama bizim için işaret fişeği anlamı taşıyor." dedi. "Dertlenmeye gerek yok, biz yaparız" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin son yıllarda attığı yerli ve milli askeri teknoloji adımları meyvelerini vermeye devam ediyor. Son yıllarda yerli üretim İHA/SİHA'lar başta olmak üzere savunma sanayinde yaptığı hamlelerle tartışılmaz bir bölgesel güç haline gelen Türkiye, Batılı ülkeler tarafından da yakından takip ediliyor.
Birçok ülke İHA, SİHA ve TİHA'lara sahip olmak isterken farklı alanlarda da savunma cihazları, füzeler gibi enstrümanlara da talip olmaya başladı. Öte yandan Türkiye'ye amborgo uygulayan ülkelere Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den sert tepki geldi. Demir, Biz yapabiliriz, verilmeyen herhangi bir ürün veya sistem için çok dertlenmemize gerek yok" ifadelerini kullandı.
Aksaray'da gerçekleştirilen Teknofest'te konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Ambargo uygulayan ülkelere ilişkin olarak net yanıt verdi. Demir'in açıklamaları şöyle:
Teknofest büyüyerek yayılarak gidiyor. Dünyanın en önemli, birinci festivali olduğunu söyleyebiliriz.
BİZİM İÇİN İŞARET FİŞEĞİ
İngiltere'yle iyi bir noktaya gelmiştik. İsveç Finlandiya konusunda bizim ajandamızda çok büyük bir madde yok, bizi kısıtlayan. Orada da onun sonuçlarını yavaş yavaş göreceğiz. Genelde bir yumuşama olduğu söylenebilir ama aslında anons edilmiş resmi ambargodan çok ki bazı şirketler bunu bir yavaşlatma geciktirme süreci var. Kendi içinde devam ediyor. Biz ambargo kısmına takılmıyoruz, bakmıyoruz. Çünkü belki her kısıtlama bizim için işaret fişeği anlamı taşıyor.
BİZ YAPABİLİRİZ
Buradaki gençlerimizde de de oluşturduğumuz ruh bu. Biz yapabiliriz, verilmeyen herhangi bir ürün veya sistem için çok dertlenmemize gerek yok. Bunu oluşturacak, yapacak kadrolar burada, irade burada, eninde sonunda yaparız. Bazı konularda tecrübemiz eksik olabilir. Onu da yaptıkça tamamlarız.
BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜRMEZ
Günün sonunda bu işi başarırız. Ambargo ya da yavaşlatma yapan ülkelere mesajımız sürekli şu: Bu sadece iyi görünen ilişkileri bozmaya bazen de bazılarının art niyetlerinin ortaya çıkmasına yol açan bir mecra oluyor. Biz de bu art niyeti ve ilişki seviyesini bir yere not ederiz. Zamanı geldiğinde biz de ona göre davranırız diyoruz ama bu bizi asla yolumuzdan döndürmez.
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