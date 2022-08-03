18-24 Temmuz koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA açıkladı

VAKA SAYISI

Buna göre; 7 gün içerisinde 365 bin 424 kişi pozitif çıktı, 265 bin 962 kişi iyileşti.

1 HAFTADA 157 KİŞİ VEFAT ETTİ

Kovid-19 sebebiyle 157 kişi hayatını kaybetti.

