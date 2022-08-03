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18-24 Temmuz koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA açıkladı

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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18-24 Temmuz koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı SON DAKİKA açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı,18-24 Temmuz Koronavirüs verilerini yayımladı. Buna göre; 7 gün içerisinde 365 bin 424 kişi pozitif çıktı, 265 bin 962 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, 18-24 Temmuz Koronavirüs verilerini yayımladı.

VAKA SAYISI

Buna göre; 7 gün içerisinde 365 bin 424 kişi pozitif çıktı, 265 bin 962 kişi iyileşti.

1 HAFTADA 157 KİŞİ VEFAT ETTİ

Kovid-19 sebebiyle 157 kişi hayatını kaybetti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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