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Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresi uzatıldı mı?

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Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süresi uzatıldı mı?

Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Görev süresi geçen sene bir yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün bu yıl da görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Yüksek Askeri Şura'nın 2022 yılı toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresi uzatıldı mı? İşte son gelişmeler...

Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı bugün yapılacak. Emeklilik, terfi ve görev süresi uzatılmasının gündemde olduğu YAŞ toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün görev süresi uzatıldı mı? İşte ayrıntılar...

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ'ÜN GÖREV SÜRESİ UZATILDI MI?

Görev süresi geçen sene bir yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumu Yüksek Askeri Şura'da görüşülecek. Görev süresinin uzatılması durumunda Orgeneral Küçükakyüz, Hava Kuvvetlerinde 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isim olacak.

YAŞ kararları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

ORGENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ KİMDİR?

1957'de Trabzon ilinin Of ilçesinde doğan Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamlayarak 1978 yılında Hava Harp Okulundan mezun olmuştur. 1980 yılında 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj eğitimini müteakiben 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamlamıştır.

Orgeneral Küçükakyüz, 1987 yılında Hava Harp Akademisi, 1994 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi eğitimini tamamlamıştır.

Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı (2003-2006), Hava Er Eğitim Tugay Komutanı (2006-2008), Hava Eğitim Komutan Yardımcısı (2008-2011), Hava Harp Okulu Komutanı (2009), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı (2011-2012), Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı (2012-2013), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı (2013-2015), Hava Eğitim Komutanı (2015-2016), Muharip Hava Kuvveti Komutanı (2016-2017) görevlerinde bulunmuştur.

21 Ağustos 2017 tarihi itibarıyla Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaya başlayan Orgeneral Küçükakyüz'ün NATO Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, TSK Şeref Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası bulunmaktadır.

Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Nuray Küçükakyüz ile evli olup iki çocuk babasıdır.

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