Hasan Küçükakyüz kimdir, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süresi uzatıldı mı?

Türk Hava Kuvvetlerinin çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı (2003-2006), Hava Er Eğitim Tugay Komutanı (2006-2008), Hava Eğitim Komutan Yardımcısı (2008-2011), Hava Harp Okulu Komutanı (2009), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı (2011-2012), Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı (2012-2013), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı (2013-2015), Hava Eğitim Komutanı (2015-2016), Muharip Hava Kuvveti Komutanı (2016-2017) görevlerinde bulunmuştur.