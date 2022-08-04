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Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli?

Bayram Ali Ersoy kimdir? ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un hayat hikayesi merak ediliyor. KPSS Lisans sınavına ilişkin bazı iddiaların ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Aygün'ün görevden alınmasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Bayram Ali Ersoy oturdu. Peki, Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli? İşte Bayram Ali Ersoy'un hayat hikayesi...

Bayram Ali Ersoy kimdir? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi. KPSS Lisans sınavına ilişkin bazı iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Aygün'ün görevden alınmasıyla birlikte yeni ÖSYM Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyordu. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy oldu. Peki, Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar haberimizde...

BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

Bayram Ali Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Türkiye 1999 - 2002Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Türkiye 1998 - 1999Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik, Türkiye 1991 - 1996

Araştırma Alanları

Matematik, Değişmeli Halkalar ve Cebirler, Grup Teorisi ve Genellemeler, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Prof.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2012 - 2017
Yrd.Doç.Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2004 - 2012
Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 1998 - 2004

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2020 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Rektör Danışmanı, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2017 - 2020
Genel Sekreter, Yıldız Teknik Üniversitesi, Rektörlük, 2017 - 2020
Yıldız Teknik Üniversitesi, Personel , 2016 - 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi, Avrupa Birliği Ofisi, 2011 - 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri, 2015 - 2016
Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 2014 - 2016

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