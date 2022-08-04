Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli?

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.