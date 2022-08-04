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Son dakika: Kilis'te PKK/YPG'li terörist yakalanıp tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Son dakika: Kilis’te PKK/YPG’li terörist yakalanıp tutuklandı

Son dakikahaberine göre Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçiş yapan terör örgütü PKK/YPG üyesi şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

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