Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli?

2013-2016 yılları arasında İstanbul Boğaz komutanlığı görevini deruhte etti. 2016'da koramiral rütbesine terfi etti. 2016-2017 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı yaptı. 19 Ağustos 2017'de Donanma Komutanı oldu. 2020'de oramiral rütbesine terfi etti. 4 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen Yüksek Askerî Şûra sonucunda emekli olan Adnan Özbal'ın yerine Türk Deniz Kuvvetleri komutanlığına getirildi.