Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı?
Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı bugün yapılacak. Emeklilik, terfi ve görev süresi uzatılmasının gündemde olduğu YAŞ toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı? İşte cevaplar...
Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın bu yıl da görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Yüksek Askeri Şura'nın 2022 yılı toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı? İşte haberin detayları...
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL ADNAN ÖZBAL'IN GÖREV SÜRESİ UZATILDI MI?
Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın durumu Yüksek Askeri Şura'da görüşülecek. Görev süresinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal, Deniz Kuvvetlerinde 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isim olacak.
YAŞ kararları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.
ADNAN ÖZBAL KİMDİR?
Adnan Özbal, 1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özbal, 1976 yılında Deniz Lisesinden, 1980 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.
Muhriplerde branş subaylığı yapan Oramiral ÖZBAL, sahil güvenlik botu ve hücumbotlarda Komutanlık, 2003-2005 yılları arasında 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini icra etmiştir.
Oramiral ÖZBAL, 1989 yılında Deniz Harp Akademisi, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi, yine 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimini tamamlamıştır.
Karargah görevleri kapsamında; Hücumbot Filosu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Napoli/İTALYA'da konuşlu NATO karargahında harekat ve istihbarat görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığında şube müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Lojistik Başkanlığı, Kuzey Deniz Saha Harekat Başkanlığı görevlerini deruhte etmiş ve 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.
Tuğamiral rütbesiyle 2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı ve 2011-2012 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini icra eden Oramiral ÖZBAL 2012 yılında Tümamiralliğe terfi etmiştir.
Oramiral ÖZBAL bu rütbe ile; 2012-2013 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014 yılları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini deruhte etmiş, 2014 yılında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak atanmış ve bu görevi esnasında 2015 yılında Koramiralliğe terfi etmiştir.
2016-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinde bulunan Oramiral ÖZBAL, 22 Ağustos 2017 tarihinde 26'ncı Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanmış ve 30 Ağustos 2018 tarihinde Oramiralliğe terfi etmiştir.
Oramiral ÖZBAL'ın, "TSK Şeref Madalyası", "TSK Üstün Hizmet Madalyası", Pakistan "İmtiyaz-ı Şerif Madalyası", ABD "Deniz Kuvvetleri Övünç Madalyası" ile Eski Yugoslavya "NATO Madalyası" bulunmaktadır.
Gaye ÖZBAL ile evli olan Oramiral ÖZBAL, bir kız çocuk ve bir torun sahibi olup İngilizce bilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı?
- Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı?
- KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?
- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3.340 TL hesaplara yatacak! Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?
- Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli?
- YKS tercih süresi uzatılacak mı? YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
- PTT personel alımı ne zaman, tarih açıklandı mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
- Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?
- Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir?
- Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu