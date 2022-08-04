Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresi uzatıldı mı?

Tuğamiral rütbesiyle 2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı ve 2011-2012 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini icra eden Oramiral ÖZBAL 2012 yılında Tümamiralliğe terfi etmiştir.

Oramiral ÖZBAL bu rütbe ile; 2012-2013 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014 yılları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini deruhte etmiş, 2014 yılında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak atanmış ve bu görevi esnasında 2015 yılında Koramiralliğe terfi etmiştir.