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Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresi uzatıldı mı?

Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura Toplantısı bugün yapılacak. Emeklilik, terfi ve görev süresi uzatılmasının gündemde olduğu YAŞ toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Peki, Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı? İşte cevaplar...

Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın bu yıl da görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Yüksek Askeri Şura'nın 2022 yılı toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Peki, Adnan Özbal kimdir, kaç yaşında? Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi uzatıldı mı? İşte haberin detayları...

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ORAMİRAL ADNAN ÖZBAL'IN GÖREV SÜRESİ UZATILDI MI?

Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın durumu Yüksek Askeri Şura'da görüşülecek. Görev süresinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal, Deniz Kuvvetlerinde 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isim olacak.

YAŞ kararları açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de olacak.

ADNAN ÖZBAL KİMDİR?

Adnan Özbal, 1958 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özbal, 1976 yılında Deniz Lisesinden, 1980 yılında Deniz Harp Okulundan teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

Muhriplerde branş subaylığı yapan Oramiral ÖZBAL, sahil güvenlik botu ve hücumbotlarda Komutanlık, 2003-2005 yılları arasında 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu görevlerini icra etmiştir.

Oramiral ÖZBAL, 1989 yılında Deniz Harp Akademisi, 1995 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi, yine 1995 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrenimini tamamlamıştır.

Karargah görevleri kapsamında; Hücumbot Filosu Komutanlığı, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Napoli/İTALYA'da konuşlu NATO karargahında harekat ve istihbarat görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Plan Prensipler Başkanlığında şube müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Lojistik Başkanlığı, Kuzey Deniz Saha Harekat Başkanlığı görevlerini deruhte etmiş ve 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir.

Tuğamiral rütbesiyle 2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı ve 2011-2012 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevlerini icra eden Oramiral ÖZBAL 2012 yılında Tümamiralliğe terfi etmiştir.

Oramiral ÖZBAL bu rütbe ile; 2012-2013 yılları arasında Deniz Harp Okulu Komutanlığı, 2013-2014 yılları arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlerini deruhte etmiş, 2014 yılında Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak atanmış ve bu görevi esnasında 2015 yılında Koramiralliğe terfi etmiştir.

2016-2017 yıllarında Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevinde bulunan Oramiral ÖZBAL, 22 Ağustos 2017 tarihinde 26'ncı Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atanmış ve 30 Ağustos 2018 tarihinde Oramiralliğe terfi etmiştir.

Oramiral ÖZBAL'ın, "TSK Şeref Madalyası", "TSK Üstün Hizmet Madalyası", Pakistan "İmtiyaz-ı Şerif Madalyası", ABD "Deniz Kuvvetleri Övünç Madalyası" ile Eski Yugoslavya "NATO Madalyası" bulunmaktadır.

Gaye ÖZBAL ile evli olan Oramiral ÖZBAL, bir kız çocuk ve bir torun sahibi olup İngilizce bilmektedir.

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