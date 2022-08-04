04 Ağustos 2022, Perşembe
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Eynesil sahilini kirletenler hakkında suç duyurusu

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 04.08.2022
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Eynesil sahilini kirletenler hakkında suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Giresun'un Eynesil sahiline tekstil ve hafriyat atıkları başta olmak üzere çeşitli atıklarını dökenler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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