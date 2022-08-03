Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatılacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) perşembe günü toplanacak. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek YAŞ'ta albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Başta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler olmak üzere kuvvet komutanlarının görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Avsever Şura'da ilk kez yer alacak.
Şura toplantısı öncesinde Başkan Erdoğan başkanlığındaki YAŞ üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret edecek.
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.
KOMUTA KADEMESİNİN DURUMU
Yüksek Askeri Şurada ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları yer alıyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene itibarıyla hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor. Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Genelkurmay Başkanlığı görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek. Bu kapsamda Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor. Görev süresinin uzatılması halinde Orgeneral Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olacak.
Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek. Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.
DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYENLER
Şura toplantısında bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek.
Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert; Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ile Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Mehmet Özlü bir üst rütbeye terfi için bekliyor.
Konu ile ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Rüya Akkuş, "Öncelikli olarak Yaşar Güler oldukça önemli. Son yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanının görev süresi uzatılmıştı. Dolayısıyla Yaşar Güler'in de bundan faydalanması bekleniyor. Eğer ki tekrardan görev süresi uzatılırsa eğer kendisi Mareşal Fevzi Çakmak'tan sonra 67 yaşını geçtiği halde görev yapan ilk Genelkurmay Başkanı olacak." ifadelerini kullandı.
- Diğer isimler de önemli. Kuvvet komutanlarının da görev süreleri uzatılmıştı. Örneğin Hasan Küçükakyüz, yine Adnan Özbal görev süresinin 1 yıl uzatılmasını beklenen isimler arasında.
- Bunların yanı sıra onlar emekliye ayrılırsa onların yerine Orgeneral olup da bu göreve getirilecek kişiler var elbette. En kuvvetli adaylar Kara Kuvvetlerinde 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan yine oldukça güçlü bir isim. Deniz Kuvvetlerinde ise Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu yeni kuvvet komutanları arasına ismi yazılacak kişiler arasında olabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Önlisans KPSS başvuru nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi ne zaman?
- MEB okulların açılacağı tarihi duyurdu: 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim dönemi ne zaman başlıyor?
- Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden görevden alındı?
- Temmuz ayı enflasyon oranı son dakika açıklandı! 2022 TÜİK TEFE TÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu?
- Petrol fiyatları düşüşte: Benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? 3 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
- SON GÜNLER! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği vaka tablosu nasıl? İşte son durum
- Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite harçları ne kadar, kaç TL oldu?
- Enflasyon rakamları açıklanıyor... Temmuz ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı enflasyon, TEFE-TÜFE açıklandı mı?
- ÖSYM Başkanı neden görevden alındı, yerine kim gelecek? ÖSYM Başkanı Halis Aygün kimdir, görevden mi alındı?
- Lise kayıtları ne zaman, hangi gün başlıyor? MEB 2022-2023 lise kayıt tarihi açıklandı mı?
- Aile Destek Programı başvurusu bitti mi? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu, sürüyor mu?