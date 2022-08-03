Yüksek Askeri Şura toplanıyor! Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in görev süresi uzatılacak mı?

Konu ile ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Rüya Akkuş, "Öncelikli olarak Yaşar Güler oldukça önemli. Son yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanının görev süresi uzatılmıştı. Dolayısıyla Yaşar Güler'in de bundan faydalanması bekleniyor. Eğer ki tekrardan görev süresi uzatılırsa eğer kendisi Mareşal Fevzi Çakmak'tan sonra 67 yaşını geçtiği halde görev yapan ilk Genelkurmay Başkanı olacak." ifadelerini kullandı.

- Diğer isimler de önemli. Kuvvet komutanlarının da görev süreleri uzatılmıştı. Örneğin Hasan Küçükakyüz, yine Adnan Özbal görev süresinin 1 yıl uzatılmasını beklenen isimler arasında.

- Bunların yanı sıra onlar emekliye ayrılırsa onların yerine Orgeneral olup da bu göreve getirilecek kişiler var elbette. En kuvvetli adaylar Kara Kuvvetlerinde 1. Ordu Komutanı Musa Avsever, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan yine oldukça güçlü bir isim. Deniz Kuvvetlerinde ise Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu yeni kuvvet komutanları arasına ismi yazılacak kişiler arasında olabilir.