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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks ve şatafat sevdası! Kapısını açanın bile kapısını açanı var

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lüks ve şatafat sevdası! Kapısını açanın bile kapısını açanı var

İsraf ve şatafata karşı olduğunu belirterek Yenikapı'da araç şovu yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks yemek konvoyuyla dikkat çekti. İmamoğlu'nun kapısını açan kişinin bile kapısının açıldığı konvoyda CHP'li Başkan'ın ultra lüks tutkusu vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'israf ve şatafat' üzerinden giriştiği algı oyunu bir kez daha patladı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN LÜKS YEMEK KONVOYU
Daha önce Yenikapı'ya İBB'ye bağlı araçları dizerek 'israfa son vereceğim' diyen Ekrem İmamoğlu, yemek yemek için lük araçlardan oluşan konvoyuyla restorana gitti.

İmamoğlu, konvoyla gittiği restoranın şefi tarafından kapıda karşılandı.

KAPISINI AÇANIN BİLE KAPISINI AÇANI VAR
Öte yandan konvoyda İmamoğlu'nun kapısını açacak olan kişinin kapısının başka bir kişi tarafından açılması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcıları Ekrem İmamoğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

Kullanıcılar 'israf' tan bahseden ve yemek yemeye bile lüks konvoyla giden İmamoğlu'nu 'ikiyüzlülükle' eleştirdi.

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