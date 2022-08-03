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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir!" ifadelerine yer verildi.

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