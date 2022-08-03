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Son dakika... Bingöl'de deprem

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Son dakika... Bingöl’de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Merkez ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

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