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Bakan Akar, Orgeneral Christopher Cavoli'yi kabul etti

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Bakan Akar, Orgeneral Christopher Cavoli’yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher G. Cavoli'yi kabul etti.

Basına kapalı kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de hazır bulundu.

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