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Son dakika: 28 ayrı bölgede teröristlere ağır darbe! Eren Abluka Operasyonları'nda 43 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Son dakika: 28 ayrı bölgede teröristlere ağır darbe! Eren Abluka Operasyonları’nda 43 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, "15 Nisan 2022 tarihinden itibaren Eren Abluka Operasyonları'na başlanmış olup şu an 28 ayrı bölgede devam etmektedir. Bugüne kadar; 43 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

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