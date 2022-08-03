Ordu'da Başkan Erdoğan'ı duygulandıran hediye! İşte yıllar sonra ortaya çıkan kareler
Geçtiğimiz hafta fındık fiyatlarını açıklamak ve temaslarda bulunmak üzere Ordu'da olan Başkan Erdoğan, halkla buluşması sırasında büyük bir sürpriz yaşadı. Başkan Erdoğan'ın lise arkadaşı Hüdaver Güngör, 1966-1973 yılları arasında çektirdikleri fotoğraf albümünü Başkan Erdğan'a hediye etti.
Ordu geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladı. Fındık fiyatlarını açıklamak için Ordu'ya bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Erdoğan'a bir de sürpriz vardı.
OKUL ARKADAŞINDAN DUYGULANDIRAN HEDİYE
Başkan Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Hüdaver Güngör, 1966-1973 yılları arasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir albüm oluşturdu. Albümü inceleyen Başkan Erdoğan duygu dolu anlar yaşadı.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bu fotoğraflardan bazılarını bugünkü köşesinde yayımladı. Fotoğraflarda Başkan Erdoğan'ın lise arkadaşlarıyla birlikte namaz kıldığı görülüyor. Başka bir fotoğrafta ise Erdoğan arkadaşlarıyla geziye çıkmış.
ARKADAŞI ERDOĞAN'I ANLATTI
Hüdaver Güngör, Başkan Erdoğan'ı şu sözlerle anlattı: Aynı sınıfta okuduk. İmam hatipliler olarak aramızda ayrı bir samimiyet, ayrı bir bağ vardı. Birbirimizden hiç kopmadık.
HİTABETİ ÇOK KUVVETLİYDİ
Cumhurbaşkanı okuldayken de hep hitabetle uğraşıyordu. Derslere okulda çalışır, iyi dinlerdi. Dersi derste dinlerdi, çok zekiydi. Münazaralarda 'İmam Hatip'i temsil ederdi. Ali Kul ve Seyfettin Esen'le birlikte. Liseler arası yarışmalarda İmam Hatip hep birinci olurdu. Çok güzel şiir okurdu. Şiir yarışmalarında birinci olurdu. Necip Fazıl'dan almıştı ödülünü. Hitabeti çok kuvvetliydi. Bir de iyi futbol oynardı.
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