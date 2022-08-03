Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 1 Ağustos'ta ilçe kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri sığınakta 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 8 şarjör ve 273 mühimmatı, uçaksavar namlusu, 103 uçaksavar mühimmatı, parça halinde 4 doçka ve 2 biksi mayonu ile roketatar gövdesi ele geçirdi.
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