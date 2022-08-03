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Şırnak'ta jandarma komutanlığında patlama: 2 personel yaralandı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.08.2022
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Şırnak’ta jandarma komutanlığında patlama: 2 personel yaralandı

Şırnak'ta yer alan Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda mühimmat bakımı sırasında patlama meydana geldi. Olay yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Şırnak Valisi Osman Bilgin, 2 personelin hafif yaralandığını duyurdu.

Çakırsögüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda öğle saatlerinde DM16 aydınlatma mühimmatının bakımı sırasında patlama meydana geldi.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Patlama sonrası komutanlık içerisindeki ormanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine sevk edilen TOMA ile 22 itfaiye aracı, alevlere müdahale etti.

İKİ PERSONEL HAFİF YARALANDI

80 personelin de destek verdiği yangın, kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, yangında ise 2 personelin hafif yaralandığı bildirildi.

Yangın sonrası Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman bölgeye gelerek, incelemede bulundu.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBIMIZ YOK"

Bakım sırasında personel dikkatsizliği sonucu mühimmatın ateş alıp patlaması neticesinde yangın çıktığını belirten Vali Bilgin, "Yangın neticesinde 2 hafif ellerinden yaralı personelimiz bulunmakta ve herhangi bir can kaybımız yoktur. Şu anda da yangın, kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen olayda vatandaşımızın veya personelimizin zarar görmemesi ile söndürdük. Şu anda hafif orman yangınları var. Çıkan yangın da mühimmatın sıçraması ile meydana gelen yangınlardır. Merkez belediyemiz, Cizre Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı bünyesindeki TOMA ile yangına müdahale ettik. Öncelikle birliğimiz için, sonra Şırnak halkımız için geçmiş olsun diyorum. 22 araç ile yangına müdahale ettik" dedi.

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