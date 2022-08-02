YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'de bugün başlayan tercih dönemi 5 Ağustos'a kadar devam edecek. 24 tercih hakkı var. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?