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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversite adaylar YKS tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak gerçekleştirecekler. Adayların 24 tana tercih hakkı bulunuyor. Tercih süreci devam ederken, ek tercihler için takvimde gündeme geldi. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS'de bugün başlayan tercih dönemi 5 Ağustos'a kadar devam edecek. 24 tercih hakkı var. Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN 2022?

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayınladı. 2022 ÖSYM YKS tercih kılavuzuna göre, ek yerleştirmelerin nasıl yapılacağan ilişkin detaylar paylaşıldı. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

YKS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR 2022, TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacak.

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