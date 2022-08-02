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Sayıştay Başsavcılığı'na yeni atama! Kritik karar Resmi Gazete'de! İsmail Altıntaş kimdir?

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Sayıştay Başsavcılığı’na yeni atama! Kritik karar Resmi Gazete’de! İsmail Altıntaş kimdir?

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sayıştay Başsavcılığı'na, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ı atandı.

Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sayıştay Başsavcılığına, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

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