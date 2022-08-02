PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı

İSTANBUL, VAN VE MUĞLA'DA OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Temmuz'da, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İstanbul, Van ve Muğla'da yapılan baskınlarda, aralarında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö'nün de olduğu toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.