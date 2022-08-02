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PKK'nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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PKK’nın dağ kadrosuna eleman toplayan 5 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 3 şehirde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. Zanlıların terör örgütüne eleman kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 29 Temmuz'da İstanbul, Van ve Muğla'da düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan aralarında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö'nün de olduğu 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'inin tutuklandığı, 2'si hakkında ev hapsi kararı verildiği, Orhan Ö. ve diğer 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

İSTANBUL, VAN VE MUĞLA'DA OPERASYON

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 29 Temmuz'da, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti. İstanbul, Van ve Muğla'da yapılan baskınlarda, aralarında HDP Beşiktaş İlçe Eş Başkanı Orhan Ö'nün de olduğu toplam 12 kişi gözaltına alınmıştı.

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