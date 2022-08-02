Milli Muharip Uçak'ın radarda düşük görünürlük özelliği için tesis! Dünyanın en büyüklerinden olacak
Türkiye'nin yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak için gün sayılırken radar kesit alanı testlerinin yapılacağı tesise karar verildi. Milli Muharip Uçak'ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan tesis, son teknoloji altyapısıyla dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak'ın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak başta olmak üzere, geliştirilen diğer özgün platformlar için ihtiyaç duyulan radar kesit alanı testlerinin yapılacağı bir tesis kuracak.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sahip olduğu kapasite ve kabiliyetle Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise beşinci büyük radar kesit alanı test tesisi olacak tesis, 2024'ün ikinci çeyreğinde faaliyete başlayacak.
Milli Muharip Uçak'ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan tesis, son teknoloji altyapısıyla dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak.
"HAVACILIK EKOSİSTEMİNE KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"
Platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak'ın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık alanında Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürdüklerini belirtti. Kotil, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı, barındırdığı teknolojiyle dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak."
"Milli Muharip Uçak platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz."
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