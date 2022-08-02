Tahıl koridorunun ilk gemisi bugün İstanbul Boğazı’nda!
Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı’ndan Lübnan’a gitmek üzere yola çıkan ilk gemi bugün İstanbul açıklarında müşterek koordinasyon merkezi heyetince kontrol edilecek. Dünyadan Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomasi başarısına tebrik yağdı.
İstanbul'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmasıyla Ukrayna'dan ilk gemi dün sabah yola çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada Odessa Limanı'ndan dün saat 09.15'te Lübnan'a gitmek üzere ayrılan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli geminin bugün saat 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarına ulaşacağını söyledi.
Bakan Akar "Gemi, boğaz açıkların demirlemesinin ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Rusya- Ukrayna-Türkiye- BM temsilcilerinin oluşturacağı heyet tarafından kontrol edilecek. Temmenimiz odur ki bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklığa uğramadan aynı uygulamaya tabi olacak" dedi.
Bakan Akar mutabakat muhtırasında faaliyetin "120 gün geçerli olduğu" ifadesinin bulunduğunu anımsatarak "Eğer herhangi bir şekilde taraflardan bir itiraz, talep gelmezse söz konusu mutabakat otomatikman yenilenecek ve devam edecek. Rusya'nın da limanlarında gıda maddeleri, çeşitli kimyasallar, gübre, amonyak buna benzer çeşitli malzemeler, maddeler var.
KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE MERKEZİ ROLÜMÜZÜ SÜRDÜRECEĞİZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, taraflara güven veren diplomasisiyle çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı.
Tüm dünya için hayırlı olsun. Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz. Türkiye krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır.
Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanımızın güven ve çözüm üreten diplomasisi, bölgemiz ve dünya için sonuç aldı. Tüm bu adımların neticesinde ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılmasını umuyoruz. Bunun için Türkiye merkezi rolünü sürdürmeye devam edecek.
YENİ GEMİLER HAZIRLANIYOR
Milli Savunma Bakanlığı, gelişen durumlara dair yeni detayları paylaştı.
Bakanlık paylaşımı şöyle;
"Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı gemi seyrine devam ediyor. Geminin intikali ve seyri Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip ediliyor.
Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor ve denetimine ilişkin detaylı hususlar da Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor.
Hâlihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor. ".
"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'dan yola çıkan tahıl gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu "Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli sevkiyatı kapsamında ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Sürecin kesintisiz ve sorunsuz devam etmesini diliyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mutabakatın, ateşkes ve kalıcı barışa vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.
RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin çıkmasının "olumlu" olduğunu belirterek, "Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." dedi.
Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kosova-Sırbistan gerginliğine değinen Peskov, bu konuda Sırbistan ve Kosova'da yaşayan Sırpları desteklediklerini belirtti.
Peskov, Kosova yönetiminden gelen taleplerin "temelsiz" olduğunu savunarak, "Meselenin büyümesi şimdilik önlendi ancak durum 1 aylığına ertelendi. Bu nedenle tüm tarafların sağduyu göstermesi önemlidir." ifadesini kullandı.
"Sırpların haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini" belirten Peskov, "Kosova'yı tanıyan ve garantör olan ülkelerin, Kosova yönetimini ileride gerginliği artırabilecek öngörülmeyen adımlar atmasından korumak için etkisini kullanması gerekiyor." diye konuştu.
"TAHIL ANLAŞMALARININ UYGULANACAĞINI UMUYORUZ"
Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 22 Temmuz'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında ilk geminin, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan çıktığına dikkati çeken Peskov, "Bu, çok hem de çok olumlu. Bu, İstanbul'daki görüşmelerde yapılan anlaşmaların uygulanmasını test etmek için iyi bir fırsat. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"GEMİ, KARADENİZ'İN KUZEY BATISINDAKİ KORİDOR ÜZERİNDEN HAREKET EDİYOR"
Rusya Savunma Bakanlığından da konuyla ilgili yapılan açıklamada, Odessa Limanı'ndan çıkan mısır yüklü "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin yarın İstanbul'a ulaşmasının planlandığı belirtildi.
Söz konusu geminin Karadeniz'in kuzey batısındaki koridor üzerinden hareket ettiği kaydedilen açıklamada, "Tarım ürünlerini taşıyan ilk geminin çıkışı ile ilgili insani yardım operasyonu, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde yer alan Rus subaylarının aktif katılımıyla planlandı." ifadelerine yer verildi.
"SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasına yönelik sosyal medya adresinden paylaşımda bulundu.
Kalın, "Türk diplomasisinin çok önemli bir başarısı olan tahıl sevkiyatı başladı. Türkiye'nin izlediği denge politikası, dünya gıda güvenliğini ve gıda fiyatlarının istikrarını güvence altına alıyor. Bu hassas süreci yürütürken savaşın sona ermesi için girişimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Tahıl sevkiyatına dair açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Odesa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Odesa limanından ayrılarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'a doğru yola çıkan tahıl gemisi Razoni'ye dair açıklamada bulundu. Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler'in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odesa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor" ifadelerine yer verdi.
AB MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladı.
AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Karadeniz tahıl girişimi kapsamında sefere çıkan ilk ticari gemiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ukrayna limanlarının Rusya tarafından aylarca bloke edildiğini anımsatan Stano, "AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesini kullandı.
Stano, sevkiyatın artan küresel gıda krizini hafifletmeye yönelik ilk adım olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını vurguladı.
Anlaşmanın tamamının uygulanmasının önemine işaret eden Stano, Ukrayna'nın diğer ülkelere de ihracata yeniden başlamasını dört gözle beklediklerini belirtti.
Stano, Lübnan'ın sosyal, ekonomik ve finansal krizle birlikte gıda krizi de yaşadığını anımsatarak, ilk sevkiyatın bu ülkeye gerçekleşeceğini anımsattı.
26 BİN TON MISIR TAŞIYOR
İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nin açıklamasına göre Ukrayna'dan ayrılan gemi 26 bin ton mısır taşıyor.
BM, MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Öte yandan konuya ilişkin Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter 26 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan ilk ticari gemi olan M/V Razoni'nin hareketini içten bir memnuniyetle karşılıyor. 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında yola çıkan ilk gemi olan M/V Razoni Lübnan'ın Trablus limanına 26,527 ton mısır taşıyor. Mevcut tahıl ve gıda maddelerinin küresel pazarlara taşınmasını sağlamak insani bir zorunluluk. İlk geminin hareketi BM'nin himayesinde, Ukrayna, Rusya ve Türkiye'den temsilcilerin yer aldığı İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kolektif bir başarısıdır. Merkez kurulduğundan bu yana BM'nin desteğiyle taraflar girişim ile varılan anlaşmaları uygulamaya koymak için durup dinlenmeden çalışıyor. Genel Sekreter bu çabalardan memnuniyetini ve Türkiye'nin liderliğinden dolayı minnettar olduğunu dile getirdi. Genel Sekreter Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin yorulmak bilmeyen çabaları, genel gözetimi ve koordinasyonu sayesinde ilk geminin Odessa Limanı'ndan güvenli bir şekilde ayrılmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Genel Sekreter bu geminin imzalanan girişim uyarınca sefere çıkacak birçok ticari geminin ilki olacağını ve bunun özellikle insani olarak en kırılgan durumdakiler için küresel gıda güvenliğinde çok ihtiyaç duyulan istikrar ve rahatlamayı getireceğini umuyor" ifadelerine yer verildi.
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