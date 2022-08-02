Tahıl koridorunun ilk gemisi bugün İstanbul Boğazı’nda!

KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE MERKEZİ ROLÜMÜZÜ SÜRDÜRECEĞİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, taraflara güven veren diplomasisiyle çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı.

Tüm dünya için hayırlı olsun. Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz. Türkiye krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır.

Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanımızın güven ve çözüm üreten diplomasisi, bölgemiz ve dünya için sonuç aldı. Tüm bu adımların neticesinde ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılmasını umuyoruz. Bunun için Türkiye merkezi rolünü sürdürmeye devam edecek.